Yoshka vindt troost dankzij briefje van passante 28 mei 2018

Yoshka Van Theemsche (23) en Marianne Reynaert (59) zorgden afgelopen weekend voor een sterk staaltje van naastenliefde op de begraafplaats. Op wat de 86ste verjaardag van haar opa zou zijn geweest plaatste Yoshka een bloemstuk aan de strooiweide langs de Groenestraat. In het bloemstuk verwerkte ze een aantal foto's, samen met een emotionele brief waarin ze vertelt hoe erg ze haar grootvader mist. Wanneer toevallige passante Marianne Reynaert de dag nadien die tekst leest, beslist ze spontaan om een troostend woordje achter te laten voor Yoshka. 'Ik ken je niet, maar ik weet zeker dat je opa heel diep in je hart zit', schrijft ze. Yoshka was zodanig ontroerd dat ze op sociale media een oproep lanceerde om de lieve dame te bedanken. Gisteren ontmoetten de twee vreemden elkaar.





"Ik barstte in tranen uit toen ik het briefje van Marianne las", vertelt Yoshka. Net als haar zus en broer draagt ze een kettinkje met as rond haar nek. "Een klein gebaar, maar het heeft me erg geholpen om het verlies van opa een plaats te geven. Daarom wou ik die mevrouw graag bedanken." Zondag gaf ze Marianne een bloemetje cadeau. "Toen ik vrijdag de tekst van Yoshka las, kreeg ik een krop in mijn keel", vertelt ze. "Ik moest en zou mijn hart laten spreken voor dat meisje. Ook al kende ik haar niet. En dit bewijst hoe een kleine moeite een groot effect kan hebben. Liefde en geluk zitten in de kleine dingen en daar heb ik aandacht voor. Het leven is zo al kort genoeg." (SVR/CDR)