Wouter en Bart rijden loodzware mountainbikewedstrijd door Zuid-Afrika: “Mogen deelnemen is als Euromillions winnen” Charlotte Degezelle

14 februari 2019

10u58 0 Roeselare De Ardooise tandarts Wouter Peeters (42) en de Roeselaarse leerkracht lichamelijke opvoeding Bart Goedeseune (39) staan voor de sportieve prestatie van hun leven. Van 17 tot en met 24 maart rijden ze de Absa Cape Epic, een legendarische mountainbikewedstrijd door Zuid-Afrika. In acht dagen zullen ze 624 kilometer afleggen en 16.650 hoogtemeters bedwingen. “We komen aan de start met wereldtoppers als Freire, Petacchi en Tjallingii”, glundert het duo.

Wouter Peeters en Bart Goedeseune houden al jaren van mountainbiken. De Absa Cape Epic stond dan ook op hun ‘bucketlist’. Maar tot augustus 2018 kenden ze elkaar niet eens. “Je kunt je niet zomaar inschrijven voor de Cape Epic. Als amateur moet je uitgeloot worden”, vertelt Bart. “Mogen deelnemen is als Euromillions winnen, ik had dus nooit verwacht dat ik ooit de Cape Epic zou mogen rijden. Maar vorige zomer deelde een vriend een Facebookbericht. Iemand was uitgeloot, maar kon zelf niet gaan. Ik reageerde meteen en mocht in zijn plaats naar Zuid-Afrika reizen, maar ik had amper tien dagen om een partner te vinden en het inschrijvingsgeld te storten. Ik kende niemand die dat zag zitten, maar bij de Tieltse fietsenhandel Vegabike kreeg ik Wouters telefoonnummer toegeschoven.”

“Toen Bart me belde, was ik eigenlijk op vakantie. Ik ben zo blij dat ik toen toch opgenomen heb in plaats van mijn gsm in het zwembad te gooien”, knipoogt Wouter in.

Trainen

Bart en Wouter spraken een eerste keer af op het Benelux kampioenschap mountainbike op 19 augustus in Kluisbergen. “Gelukkig eindigde Bart op het podium of ik had nooit geweten wie ik moest aanspreken”, lacht Wouter. Kort nadien fietste het duo nog eens samen. “Het voelde goed aan, maar dan was het een kwestie van in conditie te raken en dat is niet evident in de winter. We lieten een trainingsschema opmaken en tussen oktober en begin deze maand hebben we samen al meer dan 10.000 kilometer afgemaald.”

Oud-wielrenners

En dat zal nodig zijn, want de Cape Epic is geen klein bier. In acht dagen - een proloog, een tijdrit en zes etappes - zullen de mannen, die samen team Archi-co/2Rebuild vormen, 624 kilometer afleggen en 16.650 hoogtemeters bedwingen. Ze vertrekken vanop de Tafelberg in Kaapstad. “De Cape Epic is een wedstrijd voor stevige bikers. We zullen dagelijks zes uur op onze mountainbike zitten. Er doen ook heel wat oud-wielrenners aan mee. Zo zullen we het onder andere opnemen tegen Petacchi, Rodriguez en Freire, maar ook Anna van der Breggen, Olympisch kampioene op de weg, neemt deel. Ons teamnummer is 558 en in totaal nemen er 650 teams deel. Dat hoge nummer is niet slecht, want ik probeer altijd beter te doen dan mijn racenummer”, besluit Bart al lachend.

De avonturen van Wouter en Bart zijn straks te volgen op cape-epic.com en bartgdsn2capeepic.blogspot.com.