Wordt Roeselare Fietsstad 2018? 11 april 2018

Fiets jij ook graag in Roeselare? Nog tot 21 mei kan je stemmen op jouw favoriete fietsgemeente of -stad. Met deze publieksprijs zetten de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes. Stemmen kan via www.fietsgemeente.be. Je hoeft je niet te registreren en duidt samen met je stem drie redenen aan waarom Roeselare volgens jou de Publieksprijs 2018 verdient. Stemmen doe je niet voor niets. Uit de stemmers loot de VSV enkele gelukkigen die ze verrassen met een handige fietsknooppuntenkaart of een bon van fietswinkel Fiets! ter waarde van 1.500 euro, 750 euro, 250 euro of 100 euro. (CDR)