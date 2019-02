Wordt Moonshot KVK-hoofdsponsor voor één dag? CDR

20 februari 2019

06u55 1

Guillaume Jaecques maakt met zijn startende bedrijfje Moonshot kans om als hoofdsponsor voor één dag op de truitjes van KV Kortrijk te prijken. Hij is één van de finalisten van een wedstrijd georganiseerd door Start&GO. “Ik neem helemaal niet deel aan de wedstrijd omdat ik voetbalgek ben, maar zie het daarentegen als een kans om Moonshot nationaal op de kaart te zetten”, vertelt Guillaume. Hij schreef zich eerder toevallig in, na een mailing over de wedstrijd. “Ik moest een vragenlijst invullen en een avatar ontwerpen. Vervolgens vergat ik de wedstrijd eerlijkgezegd gewoon. Tot ik plots verwittigd werd dat ik één van de finalisten ben. Nu ga ik er voluit voor want met Moonshot op 17 maart op de truitjes prijken van de KVK-spelers tijdens de match tegen Antwerp die bovendien op nationale televisie wordt getoond is promotioneel wel heel interessant.” Om te winnen moet Guillaume met een pitch een jury overtuigen, maar ook het brede publiek heeft iets in de pap te brokken. “Alle finalisten moesten een filmpje maken waarmee ze hun eigen bedrijf voorstellen. Dat moet zoveel mogelijk geliked en gedeeld worden op sociale media”, weet Guillaume. Op het eerste zicht lijkt dat klein bier voor hem want Moonshot is een creatief, visueel bureau gespecialiseerd in videofilmpjes. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik startte met het maken van dansfilmpjes, maakte aftermovies van events en rolde zo in de branche. M’n focus ligt op commercials en bedrijfsfilms. Video is dus inderdaad wel mijn ding, maar toch ben ik enigszins geïntimideerd door de video-opdracht. Het kan volgens mij een handicap zijn dat we net op een video beoordeeld worden. Ik moet me tweemaal bewijzen. Niet enkel de voorstelling van Moonshot moet goed zijn, ook de video moet echt top zijn en werken. “

Moonshot is de enige finalist uit de regio. Om Guillaume te steunen, surf je naar de Facebookpagina van Start&GO en scrol je vervolgens naar het filmpje van finalist drie, Moonshot. Dat filmpje dien je te liken en te delen.