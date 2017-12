Woonzorgcentra scoren goed qua tevredenheid 02u35 0

Uit een onderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van de kwaliteit van leven blijken de West-Vlaamse rusthuizen de beste leerlingen van de klas te zijn.





"Daar mogen we best trots op zijn, al liggen de resultaten van die studie volledig in de lijn van onze eigen tevredenheidsenquêtes", laat het Roeselaarse Zorgbedrijf weten. "In De Zilverberg, Sint-Henricus, Ter Berken en De Waterdam voeren we om de twee jaar een vrijblijvende bevraging uit bij de bewoners. Van de 340 bewoners die in 2017 meewerkten, bleek immers zo'n 94 procent tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun verblijf.





De hoogste scores gingen naar het onthaal, de sociale dienstverlening, de infrastructuur, het respect voor de privacy, de kinesitherapie en de animatie. Ook de zorg en de maaltijden scoorden goed." (SVR)