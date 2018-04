Wooncafé in ARhus 04 april 2018

Plannen om alleen te gaan wonen? Op 27 april 2018 organiseren Stad Roeselare en Jeugdraad Roeselare een wooncafé voor jongeren. Welke stappen moet je ondernemen als je alleen wil gaan wonen? Welke kosten mag je verwachten en vooral: hoe kan je daarop besparen? Kies je voor huren, kopen of bouwen? Of bestaan er nog andere mogelijkheden? Tussen pot en pint krijg je een duidelijk zicht op de do's en don'ts van het alleen wonen. Thema's als woonkwaliteit, huren, kopen, bouwen en energie komen aan bod. Enkele woonexperten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Vooraf inschrijven is niet nodig. Het wooncafé vindt plaats in ARhus op De Munt. De deuren gaan open om 18.30 uur en de voorstelling start om 19 uur.





(CDR)