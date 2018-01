Wonen en werken op Dammekouter BROCAP HERONTWIKKELT VERLOEDERD INDUSTRIETERREIN VAN 8 HECTARE VALENTIJN DUMOULEIN

19 januari 2018

02u34 0 Roeselare Een voormalig industrieterrein van acht hectare tussen de Rotse- en Dammestraat krijgt de komende jaren een herbestemming als woon- en KMO-zone. Projectontwikkelaars Brocap en GML Estate slaan de handen in elkaar om er een wijk met honderd woningen en een duurzaam bedrijvenpark te realiseren.

Op het terrein zaten vroeger onder andere het bedrijf Verbrugghe, dat onderdelen voor weefgetouwen maakte, en metaalconstructiebedrijf Parts & Components. De laatste activiteiten dateren al van ettelijke jaren geleden en sindsdien ligt de site er verloederd bij. Projectontwikkelaar Brocap, gespecialiseerd in het herontwikkelen van verlaten en verontreingde sites, heeft grootse plannen voor de site. "Het doel is het realiseren van een nieuwe wijk", vertelt Kristof De Smet van Brocap. "We willen er samen met GML Estate honderd woningen bouwen, in een mix van losstaande huizen en enkele compacte parkappartementen. Niet zoals in een klassieke verkaveling, maar met voldoende plaats voor groen en ademruimte voor de buurt. Voor het ontwerp van die woonwijk schrijven we nog een architectuurwedstrijd uit."





Duurzame KMO-zone

De noordkant van het terrein biedt straks plaats aan een duurzame KMO-zone van om en bij de vijf hectare met ruimte voor ondernemers en kleine zelfstandigen. "Daar komen heel wat gemeenschappelijke faciliteiten op vlak van energie, afval, water, groen en veiligheid" gaat Kristof verder. "We mikken ook op een goede wisselwerking tussen de woon- en werkzone en daarom komen er op de grens tussen beide zones ook zogenaamde woon-werk-ateliers. Ondernemers die graag bij hun atelier wonen kunnen dat op die manier combineren. In totaal zal er in het bedrijvenpark plaats zijn voor een dertigtal ondernemers." Eén voormalig bedrijfsgebouw blijft wel staan. "Het gaat om een centraal gelegen gebouw dat onder de koepel vzw Weerwerk onderdak zal bieden aan buurtgerichte tewerkstellingsprojecten Buurt en Co, Tot Uw Dienst en Werkspoor. Die verhuizen naar hier en staan onder andere in voor postbedeling, jobcoaching, werkplekleren en groenbeheer. In het gebouw is er ook plaats voor gemeenschappelijke ruimtes voor de buurt. Ook buiten in het groen willen we iets dergelijks creëren."





Dammekouter

Nu is er al een ruimtelijk uitvoeringsplan klaar, maar het is nog wachten op de nodige vergunningen.





"Bedoeling is dat we dit jaar al met de bodemsanering en sloop van de gebouwen starten", gaat Kristof verder. "Aansluitend worden de wegen aangelegd en na de zomer van 2019 willen we starten met de nieuwbouw. Begin 2020 kunnen de eerste mensen er zich vestigen." De plannen werden al voorgesteld aan tachtig inwoners van de nabijgelegen wijk in de Damme- en Rotsestraat voorgesteld. Zij mochten ook suggesties voor de naam van het project doen. "Inwoner Jacques Vanhaverbeke stelde de naam Dammekouter voor en we vonden dat die vlag de lading wel dekt", besluit Kristof. "We willen onze buren nauw betrekken bij de herontwikkeling van de site, want ook zij hebben er baat bij."