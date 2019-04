Wolfpack wegens succes verlengd CDR

08 april 2019

‘The Wolfpack. 365 days on the road’, de tijdelijke expo met foto’s van Sigfrid Eggers die een jaar lang het Quick-Step Cycling Team van de Roeselaarse ploegmanager Patrick Lefevere volgde, blijft langer in KOERS. Museum van de Wielersport. Normaliter zou de expo voor het laatste te bezoeken zijn op 14 april, de dag van Parijs-Roubaix. Maar wegens succes is de expo verlengd. Je kan de foto’s van de godenploeg van Patrick Lefevere nog tot zondag 28 april bewonderen in KOERS aan het Polenplein.