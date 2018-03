Winterkledij op maat voor trouwe viervoeter KATHY VERKOOPT HONDENJASJES TOT IN DUBAI CHARLOTTE DEGEZELLE

01 maart 2018

02u44 0 Roeselare Met temperaturen die dezer dagen stevig onder nul gaan, kunnen ook huisdieren klappertanden van de kou. Daar weet Kathy Vancauwenberghe (45) van Momo's Hondenjasjes langs de Meensesteenweg alles van. Zij heeft haar handen vol om winterjasjes voor allerlei honden groot en klein te naaien.

Kathy Vancauwenberge is gespecialiseerd in maatkledij. Alleen zijn haar klanten geen mensen, maar honden. En ook die hebben last van de polar vortex waardoor de telefoon bij Momo's Hondenjasjes dezer dagen roodgloeiend staat. Zelfs tijdens ons bezoek zwijgt Kathy's gsm niet.





"Kortharige exemplaren, zeker die zonder ondervacht, hebben het sneller koud dan andere honden. Denk maar aan windhonden, maar ook staffords, boxers, weimaraners of Franse bulldogs. Het is niet omdat je een robuuste hond hebt, dat het beestje geen kou heeft. Als de temperatuur flink daalt, kan een warme jas voor hen zeker geen kwaad", vertelt Kathy.





De meeste hondenbaasjes hebben daar weet van en zijn voorzienig. Maar telkens we een stevige koude prik krijgen zoals momenteel, is het alle hens aan dek - of beter alle hens aan de naaimachine - voor Kathy.





"De bestellingen die op zo'n momenten binnenkomen wil men telkens à la minute. Het is nu koud, dus de mensen willen nu hun hond beschermen. Maar op zo'n piekmomenten kan de wachttijd voor een bestelling oplopen tot vijf à zes weken. Op vandaag ben ik vrij goed mee doordat we voor de huidige diepvriestemperaturen een redelijk zachte winter hadden."





Perfecte pasvorm

Een winterjas voor een hond, of het nu een chihuahua of een sint-bernard is, en uitzonderlijk zelfs een naaktkat, wordt gemaakt uit een waterdichte bovenstof en gevoerd met fleece of velboa. Alles in de kleuren naar keuze.





Maar in het gamma van Momo's Hondenjasjes vind je ook gewatteerde jassen met imitatiebont en als het weer opnieuw omslaat kan je er ook terecht voor regenjassen, body's, fleecejasjes en zelfs pyjama's. "Een winterjas heb je vanaf 25 euro en de prijs loopt op, voor de grootste rassen, tot 75 euro. Alles wordt op maat van je hond gemaakt en de perfecte pasvorm is voor mij heel belangrijk. Ook honden die net geopereerd zijn, die een wonde hebben, of van wie een poot geamputeerd werd bedien ik op hun wenken." De liefde voor honden is bij Kathy duidelijk heel groot en daaruit is Momo's Hondenjasjes ontstaan. "Momo is de naam van de eerste Spaanse galgo die ik adopteerde. Nu hebben we zeven honden in huis. In de handel vind je een enorm aanbod aan hondenjasjes, in alle kleuren en formaten. Maar voor onze galgo was het niet evident om het juiste exemplaar te maken. Ik zette me dus aan de naaimachine en voor ik het wist stroomden de aanvragen binnen. Het is echt een uit de hand gelopen hobby. Mijn ma verklaarde me zot toen ik acht jaar terug startte met m'n naaiatelier voor honden, maar vandaag verkoop ik jasjes tot in onder meer Amerika, Dubai, Letland, Noorwegen en Zweden. Mond-aan-mondreclame en Facebook doen wonderen." Meer op www.momoshondenjasjes.be.