Winkelpark Rolarius als eerste volledig elektrisch gereinigd 26 juni 2018

02u26 0

Rolarius aan de Brugsesteenweg, met een tiental zaken en een oppervlakte van 5.000 vierkante meter, is het eerste winkelpark in België dat 100 procent elektrisch wordt gereinigd. "Twee keer per maand rijdt hiervoor een elektrische veegwagen van de firma Poetsland (uit Roeselare, red.) uit die de parking veegt", zegt Frank Deceuninck, eigenaar van Rolarius. "We streven naar een beter milieu", klinkt het. "Het is niet alleen belangrijk dat de grond netjes blijft, maar ook dat er geen uitlaatgassen zijn en de bezoekers en omwonenden niet worden gestoord door vervuilende dieselmotoren", vult Claude Vindevogel van Poetsland aan. "De Electra 2.0 is de eerste volledig elektrische straatveger wereldwijd. Eind augustus leveren we een exemplaar voor de dienst Leefmilieu in Brussel en we zijn ervan overtuigd dat andere steden en bedrijven dit voorbeeld zullen volgen." (CDR)