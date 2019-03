Winkeldievegges Mammoet Center krijgen voorwaardelijke celstraffen Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

Twee winkeldievegges uit Moeskroen en Roubaix zijn veroordeeld tot zeven en negen maanden cel met uitstel voor verschillende diefstallen die ze pleegden in Roeselare op 29 mei 2018. Cassandra B. (23) en Linda D. (23) trokken toen naar het Mammoet Center op de Brugsesteenweg in Roeselare om op rooftocht te gaan. Ze gingen ervandoor met schoenen, handtassen en een portefeuille bij Bent bvba, een babyset en een slabbetje bij Bel & Bo, babykledij en verzorgingsproducten bij Zeeman, schoenen en handtassen bij Torfs, schoonheidsproducten bij Kruidvat, kledij bij JBC en Hunkemöller en zo verder. Ze werden betrapt door de winkelverantwoordelijke van Bent bvba. Hij zag hoe ze na de diefstal in een zwarte auto stapten en zich aan de overkant van de straat parkeerden. De winkelverantwoordelijke verwittigde de politie, die de vrouwen kon inrekenen.