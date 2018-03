Winkeldeuren dicht voor milieu STAD SENSIBILISEERT WINKELIERS MET KLIMAATSWITCH #VANRSL CHARLOTTE DEGEZELLE

03u06 1 Roeselare Een open winkeldeur staat symbool voor een gastvrije winkel waar de klant steeds welkom is. Maar als het van winkelstad Roeselare afhangt, houden alle winkeliers voortaan hun deuren 's zomers en 's winters dicht. Zo kunnen ze tot 40% besparen op hun energiefactuur.

Pech voor het milieu, leve de klant. Dat is veelal de visie die de meeste winkels hanteren als het gaat over de combinatie van een wagenwijd openstaande deur en een blazende verwarming of airco. Maar daar wil Stad Roeselare, die alles op alles zet om een klimaatbestendige stad te worden, graag verandering in brengen door z'n winkelstraten om te turnen tot slimme energieboulevards. Dit via één simpele ingreep: het dichthouden van de winkeldeuren.





Geen verschil

Gesloten deuren zouden de drempel om binnen te stappen verhogen en dus klanten afschrikken. "Maar niets blijkt minder waar", weet schepen Hostekint. "In Antwerpen onderzocht men of er enige waarheid schuilt in de stadslegende van de open deur. Tien weken lang werden de winkelstraten en de temperatuur er nauwkeurig in de gaten gehouden en werden verschillende proefopstellingen getest. Uiteindelijk bleek er geen enkel verschil te zijn tussen een open of een gesloten deur. De shopper laat zich niet tegenhouden door een gesloten deur noch beïnvloeden door een energieverslindend warmtegordijn. Men gaat een winkel binnen omwille van de koopwaar, de aantrekkingskracht van de winkel. Als dat goed zit, houdt een deur hen niet tegen. Wel constateerde men een belangrijk verschil bij de energiefactuur. Die lag 40% lager bij winkels waar de deur dicht was. Geopende winkeldeuren betekenen geen verlies van klanten, maar schaden het milieu door een grotere CO2-uitstoot."





De stad wil al haar handelaars warm maken om de deur dicht te houden en kan rekenen op de steun van vijf pioniers.





Automatische deuren

Bij Cavaletti, Quasimodo en Adonis in de Noordstraat, Kaas & Zo in de Manestraat en Valian op de Grote Markt blijven de deuren dicht. "Het is toch te zot dat wij stoken om de straat te verwarmen?", reageert Els Werbrouck van Cavalleti. "Ik heb nooit geloofd dat mensen wegblijven omdat de deur dicht is. Wij hebben automatische deuren en voor ons werkt dit perfect." Bij Adonis moet je eigenhandig de deur openen. "Toen die in de zomer eens openstond, werden we op de vingers getikt door klanten omdat de airco heel de straat probeerde af te koelen", lacht Rinde Spaens. "Wij merken wel dat klanten vlotter binnenstappen als de deur openstaat, maar kiezen er bewust voor om ze toch dicht te houden. Voor het milieu en onze factuur."