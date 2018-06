Wim becijfert ultieme Tourwinnaar ooit ANTWOORDEN VIA ZELFONTWIKKELDE METHODE NEERGEPEND IN BOEK CHARLOTTE DEGEZELLE

02u43 0 Roeselare Wiens naoorlogse Tourzege was de strafste? Was Coppi een betere klimmer dan Pantani? Wie van de vijfvoudige Tourwinnaars zette de sterkste tijdritten neer? Wim Callewaert (56) heeft zijn boek 'Met kop en schouders, een analyse van de naoorlogse Tourprestaties' klaar.

"M'n vader, Rogier Callewaert die in januari overleed, was koersgek en besmette me ook", vertelt Wim. "Op m'n 11e zagen we de renners op de Tourmalet, de koers was ons favoriet gespreksonderwerp en als er iets was waar pa van overtuigd was, dan was het wel dat Fausto Coppi de beste renner ooit was. Zelfs tijdens de gloriejaren van Eddy Merckx. Hierdoor heeft de vergelijking van renners over de generaties heen altijd tot m'n verbeelding gesproken."





Nochtans is dat niet simpel. Ze koersten in andere omstandigheden en tegen andere concurrenten. Toch dokterde Wim in de jaren '90 een vergelijkingsmethode uit. "Ik werk in de banksector, heb wel iets met cijfertjes en m'n favoriete computerprogramma is Excel", lacht hij. "Via m'n 10%-analyse vergelijk ik de tijd van de winnaar met het gemiddelde van de 10% beste deelnemers. Dit kan voor gelijk welke wedstrijd, maar ik koos voor alle naoorlogse edities van de Tour de France, mijn persoonlijke favoriet. Via mijn methode, die zeker voer is voor discussie, kan ik onder meer berekenen wie de beste proloogrenner, tijdrijder en zelfs de ultieme Tourwinnaar is."





Al die rekensommen maakte Wim aanvankelijk voor zichzelf. Maar in 2005, het jaar van Armstrong z'n laatste en ondertussen geschrapte Tourzege, groeide het idee om een boek te pennen. "Op tv stelde men de vraag wie het eindklassement zou aanvoeren als Armstrong, Merckx, Indurain, Hinault en Anquetil in dezelfde Tour zouden rijden. Blijkbaar was ik niet de enige die met die vraag bezig was. Gestaag, en gesteund door KOERS, werkte ik verder. Ik zocht foto's, leuke anekdotes en bundelde die samen met de resultaten van m'n analyse. Wie de ultieme Tourrenner is en meer kan je daarin lezen. Wel geef ik graag prijs dat m'n resultaten in de lijn liggen van wat algemeen wordt aangenomen door kenners en dat m'n pa, aan wie ik het boek opdraag, best wel tevreden zou zijn met wat blijkt over Coppi."





Wim krijgt er trouwens niet genoeg van en plant nog analyses van de prestaties in de Giro en de Vuelta. Ook de Tour laat hem niet los. De komende edities wil hij uitdiepen via een nog te lanceren blog.





'Met kop en schouders, een analyse van de naoorlogse Tourprestaties', ligt vanaf 4 januari onder meer in De Zondvloed en de museumwinkel van KOERS. Het is ook te bestellen bij Wim via wim.callewaert@outlook.be of https://www.deboekmakerij.com/shop en kost 19,50 euro.