Willy Wostyn geeft na 25 jaar voorzitterschap door aan Lucrèce Surmont: “Ik hoop dat ze Kunst Kijken en Paris-MontmARTre net zo hard zal koesteren als ik” Charlotte Degezelle

09 april 2019

09u22 0 Roeselare Na 25 jaar geeft Willy Wostyn de fakkel van de Werkgroep Kunst Kijken, en de door hen jaarlijks georganiseerde kunstenmarkt Paris-MontmARTre, door. Als erevoorzitter blijft hij wel betrokken. Lucrèce Surmont, zelf al zo’n 15 jaar actief binnen de werkgroep, neemt het voorzitterschap over.

“Door de jaren heen ben ik voorzitter, secretaris, bestuurslid,… geweest van tal van verenigingen. Van de Mane-Wallestraat, Unizo, het Jaar- en Bouwbeurscomité,… Maar nooit was ik ergens erevoorzitter”, opent Willy Wostyn. “Met Kunst Kijken en Paris-MontmARTre is het altijd mijn doel geweest om 25 jaar voluit te gaan. Vorig jaar vierden we dat zilveren jubileum en werd ik gehuldigd met een ereteken voor cultuurverdienste door de Stad en met de prijs De Denker door Cultureel genootschap De Denker. Mooie erkenningen die een nieuw hoofdstuk inluidden. Na een kwarteeuw is het tijd om het voorzitterschap door te geven en plaats te maken voor een frisse wind en nieuwe ideeën. Ik word erevoorzitter van m’n geesteskind en bereik zo een langgekoesterde droom. Lucrèce Surmont volgt me op als voorzitter. Had ze neen gezegd, dan had ik er wellicht nog enkele jaren bijgedaan. Ik hoop echt dat ze Kunst Kijken en Paris-MontmARTre net zo hard zal koesteren als ik altijd gedaan heb. Wel blijf ik actief binnen de werkgroep maar meer op de achtergrond. Misschien neem ik in de toekomst wel zelf weer eens deel aan Paris-MontmARTre met m’n schilderijen.”

Lucrèce Surmont, actief in de schilder- en textielkunst, kent het reilen en zeilen van Kunst Kijken en Paris-MontmARTre want ze is al jaren actief binnen de organisatie. “Toch heb ik niet direct ja gezegd toen Willy vroeg om hem op te volgen als voorzitter. Ik zag dat eerlijkgezegd niet direct zitten”, vertelt ze. “Maar ik was er wel van overtuigd dat Paris-MontmARTre niet verloren mocht gaan. Het is zo’n positief evenement dat heel veel mensen in beweging krijgt. Maar Willy volhardde en na enkele babbeltjes heb ik toegehapt. Ik ben super trots en fier op wat we de voorbije jaren al bereikt hebben en ben van plan m’n beste beentje voor te zetten om op hetzelfde elan verder te gaan. Dit met de steun van het hele team zodat Willy verder kan genieten van zijn geesteskind. Ik ben niet van plan om het roer volledig om te gooien. De organisatie zit de laatste jaren heel goed dus waarom zou ik iets wat we telkens zeer positief evalueren bijsturen?”

Willy Wostyn mag gerust de vader van Kunst Kijken en Paris-MontmARtre genoemd worden. 26 jaar terug stampte hij als lid van de raad van bestuur van de centrumstraten een evenement uit de grond dat kunst en commerce combineerde. “De eerste editie brachten we kunst in de etalages en waren er op diverse plekken in de stad kunstenaars aan het werk”, blikt hij terug. “Uit een evaluatie bleek dat de kunstenaars liever allen samen zouden staan en sinds 1994 toveren we de Grote Markt jaar na jaar één weekend lang om tot een open atelier. Paris-MontmARTre is jaar na jaar gegroeid en gekend tot ver over de provinciegrenzen. Ik ben ervan overtuigd dat we met Lucrèce aan het roer weer vertrokken zijn voor nog eens 25 jaar.”