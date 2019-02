Wilgen langs Collievlinderpad worden gefaseerd geknot CDR

21 februari 2019

Gisteren is Stad Roeselare gestart met het gefaseerd knotten van de wilgen langs het Collievlinderpad in de wijk Groenpark. Ze doen dat niet enkel om esthetische redenen maar ook omdat oudere knotwilgen vaak allerlei planten en dieren herbergen. Langs het Collievlinderpad vormen de knotwilgen ook een versteviging van de oevers. Knotbomen moeten elke vijf tot zes jaar volledig van hun takken worden ontdaan. Gebeurt dit knotten niet, dan is de kans groot dat ze openscheuren of verzakken en ziek worden.