Wildemanprijs voor Chris Lomme CDR

09 december 2018

In ARhus is de vierde Wildemanprijs uitgereikt. Dit is een initiatief van de Rodenbachkring Roeselare en het nationale Rodenbachfonds, in samenwerking met het Roeselaarse stadsbestuur. Het is een onderscheiding voor een West-Vlaming(e) of West-Vlaamse vereniging met opmerkelijke culturele en/of sociale verdiensten, over de grenzen van (West-)Vlaanderen heen. Gelukkig was dit jaar actrice Chris Lomme die eerder deze week nog haar 80e verjaardag vierde. Lomme, geboren in Kortrijk, heeft een indrukwekkende carrière achter de rug in de theater-,film- en televisiewereld. Zij treedt trouwens nog elke week overal te lande op met “Adela en Helena”, een toneelstuk over moeders op de vlucht aan het begin van de 20e eeuw. Ze kreeg uit handen van federaal parlementslid Brecht Vermeulen (N-VA) een schaalmodel van het vergulde beeldje dat sinds 1986 op het torentje van het Roeselaarse stadhuis prijkt.