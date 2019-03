Wijnboeren kijken al uit naar eerste oogst: “We hopen op een warme zomer met meer regen dan vorig jaar” Koppel wil volgend jaar ook wijngaard uitbreiden met één hectare Charlotte Degezelle

28 maart 2019

13u15 15 Roeselare 2019 wordt een cruciaal jaar voor Wijngoed MIKKEN. Marc Dewulf en Charlotte Loosveld zijn volop bezig met de uitbouw van hun wijnmakerij in Rumbeke, want in september verwachten ze de eerste druivenoogst van hun wijngaard in Moorslede. In 2020 zal het koppel de eerste flessen van hun rode en witte wijn verkopen en ze willen dan ook hun wijngaard uitbreiden.

Wijnliefhebbers Marc Dewulf en Charlotte Loosveld hebben in mei 2017 negenhonderd wijnstokken aangeplant op een terrein van 2.400 vierkante meter in de Diepestraat in Moorslede. “Pas het derde jaar kun je voor het eerst oogsten”, vertelt het koppel. “2019 is dus een cruciaal jaar. Het is nog even spannend en we hopen dat het in april niet meer vriest. Daarna hebben we een warme zomer nodig met meer regen dan vorig jaar. We hopen dat onze wijngaard straks voldoende druiven opbrengt om duizend liter wijn, goed voor 1.250 flessen, te produceren.”

Nieuwe naam

Aanvankelijk werd de wijngaard De Wulfgaard gedoopt, maar begin dit jaar kreeg die met ‘Wijngoed MIKKEN’ een nieuwe naam. “De wijngaard ligt net naast wijk Het Mikken, vernoemd naar de driepikkel waarop vroeger hooi gedroogd werd. Bovendien liggen onze gronden op de Duitse bunkerlinie ‘Flandren III stellung’ uit de Eerste Wereldoorlog. Hier stonden vroeger barakken en een schietstand. De naam MIKKEN verwijst dus ook naar beide elementen en ook ons logo, een schietschijf met centraal een glas wijn, sluit hier op aan.”

Pop-upbar

Terwijl de druivenstokken stilaan uit hun winterslaap ontwaken, zijn Marc en Charlotte volop bezig met hun wijnmakerij. “We hebben geïnvesteerd in het nodige materiaal, van tanks tot een pers. Half september willen we oogsten. Eerst de witte, dan de rode druiven. De witte wijn zal in december al te proeven zijn van het vat. Daarna moet die nog even rijpen en in april-mei 2020 willen we de witte wijn bottelen. De rode wijn kan pas in oktober-november 2020 gebotteld worden. Eind dit jaar willen we graag een MIKKEN pop-upbar openen, zodat mensen al eens de uitgegiste wijn van het vat kunnen proeven. We krijgen er enorm veel vraag naar, iedereen is nieuwsgierig. Vorig jaar konden we al een kleine hoeveelheid druiven oogsten en hebben we enkele flessen wijn voor eigen gebruik gemaakt. Wij vinden die alvast supergoed. Maar eigen kind, schoon kind. We kunnen dan ook niet wachten om straks eindelijk feedback van het publiek te krijgen.”

Eind dit jaar willen we graag een MIKKEN pop-upbar openen, zodat mensen al eens de uitgegiste wijn van het vat kunnen proeven. We krijgen er enorm veel vraag naar, iedereen is nieuwsgierig Marc Dewulf en Charlotte Loosveld

Uitbreiding

2020 wordt niet alleen het jaar van de eerste verkochte flessen wijn, ook een uitbreiding van de wijngaard staat op de planning. “In september 2017 konden we naast onze wijngaard een perceel van 7.000 vierkante meter kopen. Dat terrein willen we volgend jaar aanplanten met 2.400 wijnstokken. Als alles goed verloopt, moeten we in 2023-2024 zesduizend flessen wijn kunnen produceren. Dit jaar zullen we drie types wijn kunnen maken: een Pinot Gris, een Acolon en een cuvée van Acolon en Cabernet Dorsa. In de toekomst willen we ook Pinot Noir en Chardonnay aanplanten. We willen naast rode en witte wijn, straks ook rosé en misschien zelfs een mousserende wijn maken.”

Meer info op de Facebookpagina Wijngoed Mikken.