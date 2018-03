Wijkwerking Groenpark beloond met Groene Pluim 13 maart 2018

Naar jaarlijkse traditie, en ondertussen al voor de vijftiende keer, heeft Groen Roeselare opnieuw haar Groene Pluim uitgereikt. Deze onderscheiding gaat naar een persoon, organisatie of onderneming die zich het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk maakte om Roeselare nog groener, socialer of bruisender te maken. Laureaat werd de Wijkwerking van het Groenpark voor het project 'Heb je even voor mij?', een systeem waarbij een bewoner via een pancarte voor het raam kan laten weten dat hij of zij een 'nood' heeft. Een omwonende kan dan te hulp schieten. De andere genomineerden voor de Groene Pluim waren Poco Loco en de vrijwilligers van de brandweer.





(CDR)