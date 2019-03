Wijkcomité Groenpark houdt grote plantactie: bewoners Bas (2) en Yves (84) sluiten symbolisch samen af Sam Vanacker

30 maart 2019

14u01 0 Roeselare Zaterdagochtend staken 35 bewoners van de wijk het Groenpark in Roeselare samen de handen uit de mouwen voor een plantactie. De actie werd afgesloten met een mooi symbolisch moment waarbij jong en oud samen een boompje in de grond stopten.

Op en rond het Collievlinderpad, een fiets-en wandelpad dat van de Beukenstraat tot aan de Eikstraat loopt, gingen 360 bloembollen, 450 dahlia’s, 9 bomen en 13 vlinderstruiken de grond in. Net voor de middag verzamelden de vrijwilligers in de Meelbessenstraat om de actie met een mooi symbolisch gebaar af te sluiten. Bas Keysabyl (2) en Yves Gryson (84), respectievelijk zowat de jongste en de oudste inwoner van de wijk, namen een schop(je) en plantten samen een boom aan.

“De samenstelling van onze wijk is het laatste decennia fel veranderd”, legt initiatiefnemerThierry Bouckenooghe uit. “Op vierhonderd bewoners hebben we nu al 110 zeventigplussers, al zien we ook dat oudere huizen ingevuld worden door jonge gezinnen. Die wisselwerking zetten we met Bas en Yves even symbolisch in de kijker. Samen bouwen jong en oud hier aan de toekomst van het Groenpark.”