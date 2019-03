Wielertoeristenclubs willen veilig en milieuvriendelijk fietsen met ‘Fietswijs’ LSI

26 maart 2019

20u22

Bron: LSI 0

Elf wieler(toeristen)clubs uit Roeselare, Izegem en Hooglede hebben op vraag van de politiezone Riho het charter ‘Fietswijs’ ondertekend. Daarmee engageren ze zich om veilig en milieuvriendelijk te fietsen. Als dank voor hun engagement kregen de clubs voor elk lid twee drinkbussen aangeboden. De overhandiging gebeurde dinsdagavond in het sportcentrum Rista in Rumbeke (Roeselare). Drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen Eric Leman tekende present bij de voorstelling van het initiatief. Op eigen vraag sloot ook het VMS uit Roeselare als enige school aan bij het charter. “Volgend jaar zullen we proberen om alle wieler(toeristen)clubs uit de regio te verleiden om het charter te ondertekenen”, aldus korpschef van de politiezone Riho Curd Neirynck. “En waarom niet proberen uit te dragen naar de rest van de provincie?!”