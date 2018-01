Wie zijn de wevers op deze foto? 02u36 0 Stadsarchief Roeselare

De Zoete Wever werd tot nu toe altijd uitgebaat als café De Wever en later De Nieuwe Wever. Die naam verwijst naar het industriële verleden van de wijk waar vroeger talloze weverijen gevestigd waren.





Gunther Maes en Marijke Paelinck dragen dat verleden in hun hart. In het interieur van hun nieuwe zaak zie je onder meer talloze schietspoelen én een grote foto van een Roeselaarse weverij. "Het is een foto die we verkregen via het stadsarchief en die dateert uit het einde van de 19e eeuw", weet Marijke. "Maar verdere info ontbreekt. We zouden graag te weten komen wie de mensen op de foto zijn om vervolgens hun namen te gebruiken in onze menukaart en pakweg een koffie Prosper te kunnen serveren. Ook zijn we nog op zoek naar ander authentiek beeldmateriaal over het weverijverleden van de wijk."





Wie Gunther en Marijke kan helpen, is steeds welkom in De Zoete Wever.





(CDR)