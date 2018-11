Wie wordt jeugdige stadsdichter 2019? 21 november 2018

Voor het derde jaar op rij gaat Roeselare op zoek naar een jonge stadsdichter. Wie Louise Heyman opvolgt, weten we pas op 31 januari, gedichtendag. Maar het creatief proces van de nieuwe lichting is nu al bezig. "In een eerste fase krijgen leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar de kans om een gedicht te schrijven. Het thema is dit jaar 'spelen'", duidt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a). "Hiervoor worden gratis workshops aangeboden aan de Roeselaarse scholen, zoals hier vandaag in SBS De Octopus, waar Benjamin Sercu aan de slag is met de leerlingen van het vijfde leerjaar. De interesse was dit jaar opnieuw groot. 23 klassen nemen in totaal deel aan zo'n workshop." Maar ook wie geen workshop kan meevolgen, mag meedingen naar de titel van Stadsdichter. De wedstrijd is er voor alle kinderen uit de derde graad basisonderwijs die school lopen of wonen in Roeselare. Wie wil, kan nog deelnemen tot en met 12 december 2018. Daarna gaat een professionele jury aan de slag om de nieuwe stadsdichter uit te zoeken. "Eenmaal de winnaar bekend is gaan we in een laatste fase aan de slag met de gedichten. We integreren op verschillende manieren doorheen het jaar het winnende gedicht in het straatbeeld van Roeselare. Zo verschenen het winnende gedicht en de top vijf van 2018 op De Munt en op broodzakken. Ook in 2019 gaan we hier graag verder mee aan de slag. (CDR)