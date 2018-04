Wie ontwerpt Rodenbach bierpul voor de Batjes? 04 april 2018

02u38 0

Voor het 32ste jaar op rij worden de Batjes op 22 juni geopend met het Vat van Rodenbach. Het Roeselaarse stadswater zal er opnieuw rijkelijk vloeien en recipiënt bij uitstek hiervoor is het traditionele -sinds enkele jaren plastic- bierglas. De voorbije jaren was die onder meer getooid met de beeltenis van Peegie, Jempi Monseré, Albrecht Rodenbach en het logo van de stad,... Dit jaar wordt er voor het eerst een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Straks prijkt jouw design dus misschien wel op de bierpul. De wedstrijd loopt tot en met 15 mei en is enkel voor wie ouder dan 18 jaar is. Je inzending in .pdf-, .jpg- of .PNG-formaat, kan je mailen naar info@rodenbach.be. Hierbij doe je afstand van je rechten op het ontwerp. Wie uiteindelijk zijn of haar creatie op de kruik ziet prijken, wint een Batjes-pakket met een gratis bierpul en zijn lengte in bakken bier van Rodenbach. (CDR)