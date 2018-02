Wie helpt inventaris kerk opmaken? 01 februari 2018

Erfgoedcel Terf maakt werk van een inventarisatie van alle objecten aanwezig in de kerke van de Heilige Kruisverheffing in Beveren. Hiervoor zoeken ze vrijwilligers.





Heb je zin om de verborgen kerkschatten van de Heilige Kruisverheffing in kaart te brengen. Wil je je verdiepen in (object)fotografie? Werk je graag nauwkeurig? Hou je er van om in groep aan de slag te gaan? Vanaf maart gaat men aan de slag en komt men gedurende enkele maanden wekelijks samen om de aanwezige collectie te nummeren, te beschrijven, op te meten, te fotograferen en bekend te maken bij het bredere publiek. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met diethard@bienet.be of sofie@bieradar.be, of via het nummer 051/26.87.49. (CDR)