Wie helpt Boccanegra kunstinstallatie oppikken in Irak? FLORIS CAES (29) WIL 'OORLOGSROLLUIKEN' TENTOONSTELLEN CHARLOTTE DEGEZELLE

Floris Caes (29) trok in maart 2017 naar Mosul voor zijn kunstproject. Roeselare Floris Caes, beter bekend als kunstenaar Boccanegra, heeft alles over voor z'n kunst. In maart 2017 trok hij naar het Iraakse Mosul, toen nog deels in handen van IS, om doorzeefde rolluiken te verzamelen voor een kunstinstallatie. Nu krijgt hij van Stad Roeselare de kans om die een eerste maal te tonen, maar de rolluiken liggen in opslag op de luchthaven van de Iraaks-Koerdische hoofdstad Erbil. Die is op bevel van de Iraakse overheid gesloten. Caes maakt zich dan ook op om volgende maand met een bestelwagen de rolluiken op te halen. Maar hiervoor heeft hij hulp nodig.

Met z'n 29 lentes is Floris Caes een jonge kunstenaar, maar hij is bovenal zeer gedreven in z'n vak. Vorig jaar liet hij iedereen versteld staan door naar het Iraakse Mosul te trekken voor de kunstinstallatie 'Out of Business' over de oorlog in Irak en Syrië en de daaropvolgende vluchtelingencrisis. In het oorlogspuin zocht hij negen kapotgeschoten rolluiken.





Charlotte Degezelle Deze rolluiken liggen op de luchthaven van de Iraaks-Koerdische hoofdstad Erbil. Wie helpt Floris Caes, alias Boccanegra, om ze te gaan ophalen?

'Te gevoelig'

"Twee galerijen hadden interesse om de installatie te tonen, maar trokken hun staart in wegens 'te gevoelig' en 'niemand tegen zich in het harnas willen jagen'", vertelt Floris. "Doordat ik als jonge kunstenaar op mezelf ben aangewezen, was het dan ook niet haalbaar om de rolluiken naar België te transporteren. Ze liggen opgeslagen in Erbil."





Caes bleef geloven in zijn werk en krijgt de kans van Stad Roeselare om de installatie er te tonen. Maar daarvoor moeten de rolluiken wel in België raken. "Erbil is een veilige stad, een baken van rust in de regio maar de luchthaven is er gesloten voor internationale vluchten. Dit als sanctie van de Iraakse overheid na een omstreden Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum", weet Floris. "De voorbije weken heb ik alle mogelijke opties bekeken qua alternatief transport, maar het kostenplaatje is enorm. Stad Roeselare biedt me echter een buitenkans en ik wil dat zowel zij als ikzelf trots kunnen zijn op de expo. De Stad is heel meegaand en op de hoogte van de problemen, maar ik wil mijn installatie zo snel mogelijk hier krijgen."





Daarom besliste Floris dat 'Out of Business' in februari een tweede trip waard is. Deze keer richting grens van Turkije met Koerdistan, een afstand van 4.500 kilometer.





Twee opties

"Er zijn twee opties: ofwel vlieg ik naar het Turkse Ankara om dan met een gehuurde camionette de rolluiken op te pikken aan de grens met Koerdistan en deze in Ankara op transport naar België te zetten ofwel rijd ik rechtstreeks vanuit België. Dit moet haalbaar zijn op één week tijd. Maar het lukt me niet alleen. Ik ben op zoek naar hulp. Mensen die willen meerijden, een camionette ter beschikking hebben, me aan een tankkaart willen helpen of misschien wel connecties hebben die me vooruit kunnen helpen, kunnen zich melden via boccanegrart@gmail.com."





