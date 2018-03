Wie gaat met de Groene Pluim lopen? 01 maart 2018

02u44 0

Naar jaarlijkse gewoonte, nu al voor de 15de keer, reikt Groen Roeselare ook in 2018 een Groene Pluim uit. Deze onderscheiding gaat naar een persoon, organisatie of onderneming die zich in het voorbije jaar uitzonderlijk verdienstelijk maakte om Roeselare nóg groener, socialer of bruisender te maken. Wie wint wordt bekendgemaakt op zondag 11 maart om 11 uur in De Spil. Maar eerst kan het grote publiek stemmen op zijn favoriet van de drie genomineerden. Het gaat om de Vrijwillige Brandweer Roeselare die samen met de beroepsbrandweerlui dag en nacht paraat staat ten dienste van de bevolking, de wijkwerking van het Groenpark die met het project 'Heb je even voor mij?' buren aanzet om elkaar te helpen en tot slot Poco Loco die door zijn nieuwe hoogbouwmagazijn jaarlijks 25.000 vrachtwagens van de baan haalt. Stemmen voor je favoriete kandidaat kan via de Facebookpagina van De Groene Pluim Roeselare of per mail aan groenepluimroeselare@gmail.com. Stemmen kan tot donderdag 8 maart om 23.59 uur.





(CDR)