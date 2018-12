Wie biedt overnachting aan vader en dochter

die rondtrekken met ezeltje? CDR

20 december 2018

17u05 2

Piet en Loes Ternest, vader en dochter, zijn samen met hun ezel Black Berry vertrokken richting domein Puyenbroeck in Wachtebeke, de thuishaven van de Warmste Week. In vier dagen tijd willen ze de 45 kilometer overbruggen. Overnachten doen ze bij wie hun woning en weide of stal ter beschikking stelt. Het trio vertrok donderdag om 13.30 uur aan OC Sint-Idesbald en maakte een eerste tussenstop op de Roeselaarse kerstmarkt. Ze zetten samen koers naar Ardooie. “De eerste kilometers zijn perfect verlopen”, vertelt Piet. “Loes en ik heb de voorbije weken wat getraind, Black Berry kreeg een pedicure en extra bieten. We zijn er helemaal klaar voor. Enige tegenvaller is het weer, maar dat was sowieso een risico. Het zou erger zijn mocht het vriezen. Maar nu en dan een bui, daar kunnen we tegen. ” Het trio laat zich tijdens de tocht sponsoren ten voordele van de vzw D.O.G.B.O.- DOGBO, actief in de Roeselaarse partnerstad Dogbo in Benin. “We kunnen nu al zeggen dat we de kaap van de 3.000 euro overschreden hebben. Dit onder meer dankzij Deceuninck Plastics in Hooglede. 48 personeelsleden lieten zich sponsoren om kilo’s te verliezen. Ze vielen samen 105 kilo af en zamelden zo 1.050 euro (10 euro per kilo) in voor het goede doel. Steunen kan door over te schrijven op rekeningnummer BE76 8916 8407 1995 met vermelding van ‘Plaats in jouw herberg’. De tocht is online te volgen op de Facebookpagina ‘Is er plaats in jouw herberg?’