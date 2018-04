West-Vlaanderens Mooiste pakt uit met eigen wieleroutfit 06 april 2018

Nu al aan het aftellen naar eind augustus om opnieuw deel te nemen aan West-Vlaanderens Mooiste? Wacht niet langer, West-Vlaanderens Mooiste biedt je nu al de kans om te fietsen in een leuke, kwalitatieve wieleroutfit met opschrift van de fietsvierdaagse. De kledij, voor zowel dames als heren, is een combinatie van een modieuze snit in combinatie met de nieuwste technologieën op het gebied van wielerkledij. Meer info en bestellen via www.westvlaanderensmooiste.be/wieleroutfit-west-vlaanderens-mooiste.





(CDR)