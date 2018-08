West-Vlaanderens Mooiste nu ook voor wandelaars 22 augustus 2018

02u25 0 Roeselare West-Vlaanderens Mooiste, van donderdag tot zondag, wordt ook wel eens de fietsvierdaagse genoemd. Nieuwigheden dit jaar: een retrofietstocht en het WK wielrennen voor journalisten. En voor het eerst kan er ook gewandeld worden.

Organisator Noël Demeyere heeft ambitie. "Jaren hebben we gestreefd naar 10.000 deelnemers. Daar zijn we vorig jaar in geslaagd. Nu willen we ook West-Vlaanderens grootste en beste zijn." Zoals gewoonlijk staan er ook dit jaar fietstochten op het programma langs idyllische plekjes en richting toeristische trekpleisters. Meest opvallende nieuwigheid is de verwelkoming van de wandelaar. Er zijn zondag vier wandelingen richting de Zilverberg en de Kleiputten. En dan is er ook nog de retrofietstocht. "Wie graag fietst met de 'vitessen' nog op de buis, een worstenhelm op het hoofd en haar op de kuiten, is zaterdag meer dan welkom."





Verder geeft Noël ook nog mee dat de camping opnieuw al maanden volzet is, dat kinderen zaterdag kunnen fietsen onder begeleiding van wielerkampioenen en ze zondag kunnen deelnemen aan de kinderfietstocht, waar ze met een tekenwedstrijd een trip naar Disneyland Parijs kunnen winnen. Diezelfde dag krijgen de inwoners van Ingelmunster trouwens een eigen startplaats en sluit Belle Perez de vierdaagse af in Expo Roeselare. Tot slot krijgt West-Vlaanderens Mooiste ook een internationaal tintje, want hetzelfde weekend is Roeselare gastheer voor het World Press Cycling Championship. Zo'n 60 journalisten uit onder meer Oekraïne, Rusland, Duitsland en Italië zullen de strijd aangaan in een individuele tijdrit, een teamsprint en een wegrit. Meer op www.westvlaanderensmooiste.be. (CDR)