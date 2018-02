West-Vlaamse werknemer verknocht aan auto 24 februari 2018

Vandaag rijdt 22,8 procent, of meer dan 1 op 5 van de werknemers in West-Vlaanderen, met de fiets naar het werk.





Daarmee heeft de kustprovincie na Antwerpen en Oost-Vlaanderen het hoogste percentage, al is het tegelijkertijd de enige Vlaamse provincie die een - weliswaar heel lichte - daling noteert, want in 2016 was het nog 23 procent.





Daarnaast legt 72,6 procent het traject af met de auto en neemt amper 4 procent al eens het openbaar vervoer. Ook hier zwemt West-Vlaanderen tegen de stroom in. Uit de mobiliteitsbarometer van HR-dienstenverlener Acerta blijkt namelijk dat het gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer in België met 5,6 procent steeg. West-Vlaanderen daarentegen zag een lichte daling, van 4,2 procent in 2016 naar 4 procent in 2017. (CDR)