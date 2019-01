West-Vlaamse bouwsector positief over 2019, maar geschikt personeel vinden blijft grote pijnpunt Charlotte Degezelle

31 januari 2019

14u20 0 Roeselare De West-Vlaamse bouwsector noemt 2018 een grand cru jaar. Ook over 2019 zijn ze positief gestemd. De orderboekjes zijn goed gevuld, maar groot pijnpunt blijft het vinden van geschikt personeel. Ook over de scherpe concurrentie zijn de West-Vlaamse Bouwondernemers niet tevreden. Dit alles blijkt uit een rondvraag door Bouwunie.

Na jarenlang in het rood te staan, kleurde de bouwbarometer in 2018 voor het tweede jaar op rij groen. “Na jaren van crisis, gaat het opnieuw goed met de bouwsector”, vertelt Vincent Decruyenaere, provinciaal secretaris van Bouwunie West-Vlaanderen. “De bouwbarometer steeg in het vierde kwartaal van 2018 tot 101,1 wat het jaargemiddelde op 100,8 brengt. Dat is hoger dan de gemiddelden van de voorbije jaren.54% van de West-Vlaamse bouwondernemers noemt 2018 een uitgesproken positief economisch jaar. 21% blikt er negatief op terug. 2019 kondigt zich minstens even goed aan. Ook daarover is 54% positief gestemd. Maar 4% schat het economisch klimaat somber in.”

Qua werkvolume zit het zeker snor. 29% van de West-Vlaamse bouwbedrijven had in het vierde kwartaal van 2018 meer werk dan in het derde kwartaal.11% had minder werk. “Voor de toekomst verwacht 21% meer werk en 21% minder. Het orderboekje is goed gevuld. Drie op vier heeft tot zes maanden werk. 11% zes tot negen maanden en 11% heeft werk voor meer dan negen maanden”, aldus Vincent.

Groot pijnpunt blijft echter het vinden van geschikt personeel. 11% van de West-Vlaamse bouwkmo’s wierf in de laatste weken van 2018 extra mensen aan. 7% had minder werknemers. In de eerste drie maanden van 2019 denkt 18% met meer personeelsleden te werken. “Niemand wil inkrimpen. Maar de bouwbedrijven verwachten wel serieuze moeilijkheden in hun zoektocht naar geschikt personeel. Ze zeggen allemaal dat dit zeer problematisch tot quasi onmogelijk is. De arbeidsmarkt is en blijft krap. Technisch geschoolde werknemers zijn erg gegeerd, ook in de bouwsector”, zegt Vincent. “Op vandaag zijn er heel veel buitenlanders actief in de sector. Maar de dag dat zij de markt verlaten zitten wij met een groot probleem”, pikt Dirk Coussée, voorzitter van Bouwunie West-Vlaanderen en zaakvoerder van de Roeselaarse bouwonderneming Coussée-Bostoen, in. “Op korte termijn zijn er op onze eigen arbeidsmarkt heel weinig mensen voorradig. Jongelui moeten echt gestimuleerd worden om technische richtingen te volgen zodat er potentieel ontstaat. Er is veel werk, maar het moet ook uitgevoerd worden. Technische beroepen zijn echt niet minderwaardig. Er is altijd werk en goeie stielmannen verdienen zeer goed hun boterham.”

Ook de te scherpe concurrentie blijft heel wat West-Vlaamse bouwbedrijven zorgen baren. Om te kunnen concurreren met de goedkopere buitenlandse bouwbedrijven is een lastenverlaging noodzakelijk. Deze is beloofd maar nog niet correct ingevoerd. “Onze hoop om dit snel ingevoerd te krijgen, ligt volledig in handen van het federaal parlement”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “We moeten met gelijke wapens kunnen strijden.

Tot slot blijkt uit de bevraging van Bouwunie dat heel wat bouwondernemers niet gelukkig zijn met het lage prijsniveau. “Maar dat zal zich automatisch herstellen. Als iedereen meer dan voldoende werk heeft, gaan de prijzen automatisch de hoogte in”, besluit Coussée.