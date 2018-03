Werkstraf voor wurggrepen bij vriendin 08 maart 2018

Kortemark





Een 24-jarige jongeman uit Kortemark moet een werkstraf van 70 uren uitvoeren omdat hij zijn toenmalige vriendin in de zomer van 2016 een tiental keer hardhandig aanpakte. Joerie B. sloeg zijn partner met het hoofd tegen de muur en nam haar verschillende keren in een wurggreep. Het partnergeweld gebeurde toen het koppel samenwoonde in Roeselare. Pas toen het slachtoffer op 5 september 2016 een huisarts raadpleegde voor een migraine-aanval kwam alles aan het licht. Die dag was Joerie D. opnieuw in woede ontstoken toen ze hem vroeg een spin in de douche te doden. Joerie D. kreeg als tiener al psychologische begeleiding en gaf toe dat hij soms met controlestoornissen kampt. (LSI)