Werkstraf en boete voor partnergeweld

18 december 2018

Een 34-jarige man uit Roeselare moet van de rechter een werkstraf van 150 uren uitvoeren en een boete van 800 euro betalen omdat hij vorig jaar regelmatig klappen uitdeelde aan zijn vriendin en haar woning binnendrong. Voert hij de werkstraf niet uit, dan wacht toch nog een celstraf van één jaar. Het koppel leerde elkaar in café Pittem in Roeselare kennen. “Alcohol was de bindende factor”, schetste de openbare aanklager. “Onder invloed liep het regelmatig fout.” Dan kwam het tot slaande ruzies. Op nieuwjaarsdag vorig jaar dreigde het helemaal te escaleren. Yoni G. probeerde zijn vriendin te wurgen omdat hij stemmen in zijn hoofd hoorde die hem opdroegen dat te doen. Op een bepaald ogenblik moest de politie hen bijna dagelijks een bezoekje brengen omdat het weer maar eens ruzie was. Yoni G. leeft vrij geïsoleerd omdat zijn grootouders en ouders al gestorven zijn. Een stiefbroer vertelde aan de rechter dat ook het slachtoffer hem vaak tot wanhoop dreef.