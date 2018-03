Werkstraf en 208 euro boete voor diefstal preparé 09 maart 2018

Een 44-jarige man uit Roeselare moet een werkstraf van 55 uren uitvoeren en een boete van 208 euro betalen, omdat hij drie keer een potje preparé heeft gestolen bij Delhaize in Roeselare. Andy F. pleegde de diefstallen op 8, 9 en 11 september vorig jaar. De derde keer werd hij in de kraag gevat. "Als ik mijn kinderen op bezoek heb, probeer ik hen wat extra te verwennen", vertelde hij aan de rechter. "Dan raak ik daarna in financiële problemen. Ik begrijp niet goed waarom ik daarvoor voor de rechter moet verschijnen. Ik weet dat het niet mag. Maar als ik uitbater van een winkel was, dan zou ik voor zoiets de politie er niet bijhalen." (LSI)