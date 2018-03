Werken voor toegankelijker Rumbeke 16 maart 2018

03u03 0

Stad Roeselare is volop bezig met het uitrollen van het 'Bordurenplan Rumbeke'. Dit plan heeft als doel om het centrum van Rumbeke een stuk toegankelijker te maken voor minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens.





Dit zal gebeuren door de stoepranden te verlagen en de voetpaden te effenen. De opmaak van dit plan gebeurde in samenspraak met de bewoners en directies van woonzorgcentra en andere hulpverleningsorganisaties uit Rumbeke. De uitrol ervan vergt enkel kleine ingrepen.





De stadsdiensten zijn al gestart met het verlagen van de stoepranden in de omgeving van scholen en woonzorgcentra. Zo werd de stoeprand aan het zebrapad in de Rumbeeksesteenweg, ter hoogte van het kruispunt aan school De Verrekijker, al aangepakt en in diezelfde straat, vlak voor het Kerkplein, is ook al een naadloze overgang gerealiseerd.





Gelijktijdig worden de voetpaden gecontroleerd en hersteld waar nodig. Tenslotte zal het stadsbestuur, samen met de woonzorgcentra, enkele strategische locaties bepalen waar zitbanken kunnen komen. Die zitbanken zullen welgekomen rustplaatsen zijn. De werken moeten tegen de zomervakantie achter de rug zijn. (CDR)