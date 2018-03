Welke BV vind je waar op welk uur? 02 maart 2018

Isabelle A: H&M (14-15 uur), Elles sont Belles (15-16 uur), Comme ça (16-17 uur)





Josje Huysman: Nounours (14.30-15.30 uur), L&L (15.30 -16.30 uur), Filou & Friends (16.30-17.30 uur)





Roel Vanderstukken: Brooklyn (14.30-15.30 uur), State of art (15.30-16.30 uur), Fausto Fara (16.30-17.30 uur)





Evy Gruyaert: Juttu (14.30-15.30 uur), Kruidenmozaïek (15.30-16.30 uur), CKS (16.30-17.30 uur)





Katja Retsin: JBC (14.30-15.30 uur), Tischa (15.30-16.30 uur), Artisjok (16.30-17.30 uur)





Andrea Croonenberghs: Caroline Biss (15.30-16.30), The Outlet Store by Mari Lamu (16.30-17.30 uur)





Loes Van den Heuvel: C&A (14.30-15.30 uur), We Woman (15.30-16.30 uur), Schoenen Etienne (16.30-17.30 uur)





Anouk Taeymans: Vida Design (14.30-16 uur), The Light Store (16-17.30 uur)





Marleen Merckx: Gery Weber (14.30-15.30 uur), Marie Julie (15.30-16.30 uur), Marie Mero (16.30-17.30 uur)





Tine Priem: Esprit (14.30-15.30 uur), Essentiel (15.30-16.30 uur), Illi (16.30-17.30 uur)





