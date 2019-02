Weinig hinder bij stadsdiensten door staking CDR

13 februari 2019

16u19 0

De nationale stakingsdag levert weinig hinder op bij de Roeselaarse stadsdiensten. In het stadhuis en Welzijnshuis verloopt de dienstverlening normaal. Bij de Stedelijke Ateliers wordt actie gevoerd aan de ingang, waardoor de toegang verhinderd kan zijn. Het recyclagepark in Rumbeke is deze namiddag gesloten door de stakingsactie. Het recyclagepark van Roeselare, aan de Oostnieuwkerksesteenweg, is wel open.