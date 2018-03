Wegen horecaduo scheiden na 13 jaar NIEUW AVONTUUR START OP 18 APRIL MET BISTRO MAISON MARIE CHARLOTTE DEGEZELLE

31 maart 2018

03u12 0 Roeselare Na 13 jaar samen in de horeca gaan Francis Hautekiet (43) en Geoffrey Leenknecht (42) elk hun eigen weg. Geoffrey waagt zich aan een avontuur samen met Bas De Peuter (43). Ze openen op 18 april Bistro Maison Marie. Francis zegt de horeca vaarwel.

Net voor de allerlaatste service in Bistro Novo, schoven Francis en Geoffrey woensdagavond voor een laatste keer samen met ons aan tafel voor een babbel. Doorheen de jaren zijn ze een gekend duo geworden in de Roeselaarse horeca. Daar komt nu een eind aan. "13 jaar terug, in 2005, openden we Maxim's op de Grote Markt", blikt Geoffrey terug. "Die herdoopten we in 2008 tot Huis Fragé." Dit nadat de beroemde modeontwerper Pierre Cardin, die eigenaar is van de Franse restaurantketen Maxim's de Paris, met een rechtszaak dreigde. "In 2011 verruilden we de Grote Markt voor de Hugo Verrieststraat waar we Bistro Novo overnamen." Die zaak, ooit nog in handen van sterrenchef Krist De Bruyn die in 2006 overleed, sloot woensdagavond de deuren. Een gezamenlijke beslissing, al was het Geoffrey die er als eerste op aanstuurde. "Mijn vriend Bas is afkomstig van Geel. Om samen een toekomst uit te bouwen moest er iets gebeuren", zegt Geoffrey. "Ik dacht aanvankelijk daar van nul te beginnen, maar stelde uiteindelijk voor aan Francis, die samen met mij eigenaar is van het pand van Bistro Novo, of Bas en ik hier samen een nieuwe zaak konden starten."





Lange dagen

"Het zat al in m'n hoofd om een eind te breien aan Bistro Novo", pikt Francis in. "Alleen is het er nu een jaartje vroeger van gekomen. Ik combineerde de horeca altijd met mijn job bij Vleeswaren Hava. Ik maakte daardoor enorm lange dagen wat begon te wegen. Toch zit ik hier nu met een dubbel gevoel. De laatste weken en dagen van Bistro Novo waren zwaarder dan ik dacht. Mijn sociaal leven heeft zich hier altijd afgespeeld. Mijn vrienden en kennissen waren onze klanten. Ik ben dus wel bang voor het zwarte gat. Ik zal weer moeten leren een 'normaal' leven te leiden. Ik wil alvast meer sporten, zelf leren koken en leren piano spelen. Hoewel het afscheid wat pijn doet, gun ik Geoffrey en Bas alle succes van de wereld. Ik zal hier meer dan regelmatig gebakken slibtongetjes komen eten."





Na een opfrisbeurt van de zaak heropenen Geoffrey en Bas Bistro Novo op 18 april als Bistro Maison Marie. Je zal er dagelijks, uitgezonderd op maandag en dinsdag, doorlopend terecht kunnen van 11.30 tot 21 uur. Geoffrey blijft er de man in de keuken, Bas wordt het gezicht in de zaal. "Bistro Maison Marie wordt een toegankelijke bistro waar we naast de klassiekers ook maaltijdsalades, pasta's en toasten serveren. We gaan voor een heerlijke en eerlijke keuken op basis van kwaliteitsproducten. In de namiddag zal je eveneens kunnen genieten van zoetigheden en de keuken blijft doorlopend open."