Wegen- en rioleringswerken voorbode voor realisatie De Groenling Charlotte Degezelle

26 maart 2019

14u56 0 Roeselare De weg- en rioleringswerken voor het al lang aangekondigde en bijzonder ambitieuze woon-, winkel- en kantorencomplex De Groenling starten in mei. Een vergunning voor het eigenlijke project is er echter nog niet. Nadat de plannen na protest van de buurt werden bijgestuurd, kwamen er opnieuw bezwaren binnen tegen het project dat moet verrijzen op het pop-uppark aan het station.

De Groenling is goed voor 80 appartementen, ruim 500 m² winkelruimte, zo’n 170 m² horeca en net geen 6.000 m² aan kantoren. Dit alles in twee grote bouwblokken bovenop een ondergrondse parking en met als blikvanger een toren van 13 verdiepingen. Het dossier kent al een lange geschiedenis. De eerste plannen werden al in 2015 voorgesteld. “Die werden goedgekeurd maar nooit uitgevoerd”, blikt schepen Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling, terug in de tijd. “De site werd verkocht en er werd een nieuw dossier ingediend. Hier tegen werd beroep ingediend bij de provincie en de bouwheer trok de plannen zelf opnieuw in om in overleg te gaan met de bezwaarindieners.” Via een constructief overleg konden de bezorgdheden grotendeels worden opgelost door wat met de volumes van de bouwblokken te spelen. Het nieuwe plan werd in het najaar van 2018 ingediend. Maar op vandaag is er nog geen sprake van een vergunning. “Er zijn opnieuw bezwaren ingediend”, weet schepen Muylle. “Die gaan in hoofdzaak over de impact van het project, het verdwijnen van het groen en het speelplein. Op basis van die bezwaren wordt er tegen eind mei een beslissing genomen.”

De gemeenteraad gaf maandag echter wel al groen licht voor de weg- en rioleringswerken voor het project. Het gaat hoofdzakelijk om de aanleg van riolering, wegen, voetpaden en het omleggen van de bypass van de Sint-Amandsbeek. De werken worden geraamd op 1.355.181 euro en zijn volledig ten laste van de bouwheer. “Het gaat hier over openbaar domein en deze werken moeten goedgekeurd worden vooraleer wij het volledige dossier kunnen beoordelen”, aldus de schepen.

Vlaams Belang is bezorgd over de impact van de werken. “De rioleringswerken zijn gepland in mei, juni en juli”, weet raadslid Immanuel De Reuse. “Zijn jullie zeker dat deze niet over het bouwverlof getild zullen worden want dit zal flinke gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van onder meer Barnum en de Spoorweglaan. N-VA vraagt zich af of het speelterrein dat verdwijnt voor het bouwproject gecompenseerd wordt in de buurt of op de site zelf. “Worden er ook maatregelen genomen om de verkeersknoop te ontwarren op wat nu al een zeer druk punt is”, aldus raadslid Frederik Declercq. Groen daarentegen hoopt dat het eindresultaat van De Groenling effectief zo groen zal zijn als steeds wordt voorgesteld. “We zien vaak mooie plaatjes van visualisaties maar de realisatie is niet steeds conform. Vaak wordt veel groen geschrapt”, oordeelt raadslid Filiep Bouckenooghe. De meerderheid countert de bezorgdheden. Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) garandeert een goeie bereikbaarheid tijdens de werken. “Dankzij De Groenling worden straks ook het fiets- en autoverkeer gescheiden want de fietsers zullen dwars door De Groenling rijden, maar deze locatie blijft een aandachtspunt.” Schepen Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers) weet op haar beurt dat er verschillende mogelijkheden zijn in de buurt voor spelende kinderen in de buurt. “Op Trax, het Munitieplein en op de site zelf zullen er ook speelmogelijkheden zijn.” Schepen Muylle geeft tot slot mee dat het groene karakter van het project kan opgenomen worden in bijzondere voorwaarden zodat dit afdwingbaar is.”