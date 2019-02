Weer volop sneeuwruimen CDR

01 februari 2019

11u38 0

Voor de vierde keer in twee weken zijn we ontwaakt onder een sneeuwtapijt van enkele centimeter. De strooi- en ruimdiensten waren bijzonder bij de pinken, waardoor de wegen goed berijdbaar waren. Voor de kinderen was het nog maar eens sneeuwpret à volonté. De komende uren zullen ze echter afscheid moeten nemen van hun sneeuwmannen, want de dooi is al ingezet. Volgens het KMI behoort een plaatselijk regenbuitje zelfs tot de mogelijkheden. Ook morgen lijkt een natte, maar iets warmere dag te worden.

Meer over KMI

weer