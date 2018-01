Weer iets bijgeleerd: vogels lusten pindakaas 29 januari 2018

Natuurpunt Mandelstreke heeft zaterdagmiddag van het vogeltelweekend geprofiteerd om een gezinsvriendelijke activiteit te organiseren in en rond kinderopvang KIDZ in Beveren bij Roeselare. Met verrekijkers en telescopen kon je speuren naar roodborstjes, groenlingen, spechten, meesjes en andere vogels die in de tuin en het naastgelegen Pastoorsbos leven. "We leren de kinderen ook verscheidene manieren om vogels te voederen", vertelt Martine Lakiere. "Ze kunnen van pindanoten een snoer rijgen dat ze kunnen ophangen in de tuin, vetbolletjes maken met ossewit en vogelzaad, wc-rolletjes insmeren met pindakaas en vervolgens door vogelzaad draaien,... Al spelenderwijs steken ze zo heel wat op." (CDR)