Weer dertig maanden voor onverbeterlijke inbreker 01 februari 2018

Jurgen H. (42) uit Roeselare heeft van de rechter in Kortrijk nog maar eens dertig maanden cel gekregen voor een rist inbraken en diefstallen. Bijna vier jaar geleden kreeg hij ook al eens twee jaar cel, voor 47 inbraken in amper drie maanden tijd. H. sloeg opnieuw toe in het najaar van vorig jaar, in z'n eigen stad. Hij ging aan de haal met een iPad, een portefeuille, een voorraad ecocheques, muntstukken en zelfs een volle boekentas. Hij pleegde twintig feiten in een dikke maand tijd. De Roeselarenaar werd gevat nadat hij begin oktober een autoradio probeerde te stelen. Sindsdien is hij aangehouden. Niettegenstaande zijn strafblad toonde de rechter in Kortrijk zich nog vrij mild. Van de dertig maanden cel die Jurgen H. dit keer kreeg, moet hij er maar zes effectief uitzitten. De straf is wel gekoppeld aan elf uiterst strenge probatievoorwaarden. "Uw allerlaatste kans", sprak de rechter. (VHS)