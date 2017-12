Wéér beeld gestolen uit kerststalletje 02u38 0

Voor de derde keer in vier jaar tijd hebben onbekenden een beeld gestolen uit de kerststal naast de Heilige Kruisverheffingkerk in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. Dit keer verdween het Mariabeeld, in de nacht van 24 op 25 december. Enkele jaren geleden verdween hetzelfde beeld al eens, het werd toen teruggevonden in de buurt van het jeugdhuis in Ardooie. Later verdween het beeld van Jozef. Dat is nog altijd spoorloos. En nu was dus Maria opnieuw aan de beurt. Het beeld, dat uit kunststof is gemaakt en met een voet was vastgemaakt aan de stal, weegt niet zoveel. Gehoopt wordt dat het nu snel ergens onbeschadigd wordt teruggevonden. (VHS)