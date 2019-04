Week van de Markt zet wekelijkse markten in de kijker CDR

02 april 2019

Op de Roeselaarse dinsdagmarkt stelden de provincie West-Vlaanderen, de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers, de promocampagne ‘Week van de Markt 2019’ voor. Die loopt van maandag 8 tot en met zondag 14 april en 44 West-Vlaamse gemeenten nemen er aan deel. “We willen de openbare ruimte teruggeven aan de mensen en er opnieuw broedplaatsen van contacten en van economische ontwikkeling van maken”, zegt gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune (CD&V). “Elke klant krijgt per aankoop een invulkaart van de marktkramer. Die kun je deponeren in de wedstrijdurne en de winnaars gaan dezelfde dag nog naar huis met hun prijs. De hoofdprijs is een weekendje uit in West-Vlaanderen.” De marktkramers zien de actie als meer dan louter een promocampagne. “Het is belangrijk dat we met verschillende partners een positieve impuls geven aan ons dagelijks beroep”, vindt marktkramer Dirk Vandamme. “Samen verzekeren we zo de toekomst.”

De stad Roeselare doet zelf een opvallende inspanning om de dinsdagmarkt te ondersteunen. “We hebben een boekje gemaakt waarin alle marktkramers staan opgelijst met waar ze precies staan en wat ze verkopen”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V).