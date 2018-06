Waterdam krijgt buurtrestaurant 08 juni 2018

Het Zorgbedrijf Roeselare heeft een aanvraag ingediend voor een vierde dienstencentrum. Dat willen ze integreren in woonzorgcentrum (WZC) Sint-Henricus in Rumbeke, maar met een satelliet in WZC De Waterdam.





"We hopen dit jaar al een voorafgaande vergunning te krijgen", zegt voorzitter Bart Wenes. "Begin volgend jaar willen we dan in De Waterdam al een buurtrestaurant openen." Dat zal ingericht worden in de ruimte naast de huidige cafetaria en moet een bistrosfeer uitstralen. Ook voorzien ze een fitness die opengesteld zal worden voor de buurt. Nog dit jaar opent in De Waterdam een energetische tuin waar bezoekers en omwonenden al hun zintuigen kunnen botvieren. Voor de verdere invulling van de satelliet van het nieuwe dienstencentrum organiseerden studenten ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen een buurtonderzoek bij 400 mensen. Daaruit blijkt 36% eenzaam te zijn en dat 25% zich wil engageren als vrijwilliger. Ook is er vraag naar onder meer pedicure, ondersteuning bij kleine klussen, bewegingsactiviteiten en computerlessen.





