Wat met La Escalera? 08 augustus 2018

Sharon Ramboer combineert KOERSkaffee met La Escalera, haar tapasrestaurant in de Delaerestraat. Ze weet echter al meer dan een jaar dat het pand waar ze La Escalera in 2011 opende, samen met enkele gebouwen ernaast, tegen de vlakte gaat voor nieuwbouwappartementen. Lang hoopte ze een nieuwe stek te vinden en beide zaken te combineren. "Maar 14 augustus wordt de laatste dag van La Escalera", zegt Sharon. "Ik heb een patent genomen op de naam, zodat ik de zaak ooit nog kan heropenen. Daarvoor moet ik eerst een geschikte locatie vinden en de voorbije maanden is gebleken dat dit niet zo evident is." (CDR)