Was werfinspecteur Bernard (59) alleen toen hij stierf? 03 februari 2018

Zowat vijf dagen na zijn dood werd eerder deze week in z'n appartement langs de Schaapbruggestraat in Rumbeke het lichaam aangetroffen van Bernard Vermeulen. De man, een 59-jarige werfinspecteur, overleed in vreemde omstandigheden al zouden er geen sporen van geweld zijn gevonden. Mogelijk was hij niet alleen toen hij stierf.

Sinds vorige week vrijdag was Bernard Vermeulen, een nochtans punctuele werfinspecteur bij Telenet, niet bereikbaar voor z'n collega's. Ook zijn zoon en dochter kregen hun vader niet aan de lijn. Toen bleek dat zijn leasingwagen Skoda Octavia geparkeerd stond voor z'n appartement langs de Schaapbruggestraat maar Vermeulen niet opendeed bij het aanbellen, werd de politie er bij gehaald. In de slaapkamer troffen de inspecteurs het levenloze lichaam van de man aan. Hoe de werfinspecteur precies om het leven kwam, moet nu blijken uit een autopsie. Er zouden geen sporen van geweld zijn gevonden maar de kans bestaat dat Vermeulen niet alleen was op het moment van zijn overlijden. De speurders sluiten geen enkele piste uit. Bernard Vermeulen woonde ongeveer een jaar of vijf in het appartement maar had vrijwel geen contact met mensen uit de buurt. Zijn collega's omschrijven hem als een joviale man. Het parket van Kortrijk, dat dinsdagnacht afstapte op de plaats van de feiten, weigert voorlopig elke commentaar. Mogelijk brengen de resultaten van de lijkschouwing meer duidelijkheid in het dossier. Intussen blijft het appartement van het slachtoffer verzegeld. (VHS)