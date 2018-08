Warm onthaal voor Tourvedetten GROENE TRUI PETER SAGAN WINT 9DE DOVY NATOURCRITERIUM CHARLOTTE DEGEZELLE

01 augustus 2018

02u39 0 Roeselare Sympathieke en toegankelijke Tourvedetten als Peter Sagan en Yves Lampaert in combinatie met zomerse temperaturen. Dat bleek de succesformule voor het 9de Dovy natourcriterium. Duizenden toeschouwers, die al van opvallend vroeg in de middag present waren, zagen hoe Sagan als eerste over de streep kwam.

Roeselare bewees gisteren nog maar eens totaal koersgek te zijn. Nog voor het eerste startschot van de dag voor de nieuwelingenkoers was het al gezellig druk. De ambiance kwam er echt goed in nadat het startpistool voor de tweede keer werd bovengehaald en 43 renners met elkaar de strijd aangingen tijdens het BK Retrokoers.





Onder hen ook enkele bekende gezichten zoals Geert Wallaeys, vader van Jelle en Jens, en Eddy Merckx look-a-like Frans Geldhof. "Vorig jaar namen Jelle en Jens als broers deel aan het criterium, nu gaan jens en ik voor de vader en zoon combinatie. Maar ik vermoed dat ik aan de eindmeet zal beseffen dat het me nooit zal lukken in hun voetsporen te stappen", lacht Geert. "Ik heb voor een keer m'n Moltenitrui ingeruild voor een exemplaar van Fiat", zegt Frans op zijn beurt. "Merckx reed in 1977 voor Fiat en won de Tour niet. Het perfecte excuus voor mij om hier niet te moeten winnen."





Tourhelden

Maar de publieksfavorieten waren de 12 Tourhelden met op kop wereldkampioen en groene trui Peter Sagan en Belgisch kampioen Yves Lampaert. Marianne wachtte ruim een uur om een handtekening te bemachtigen van Sagan. Ze lokte hem met de duidelijke boodschap 'I love Sagan'. "Ik ben 100% fan en dolgelukkig met z'n handtekening", zegt ze .





De kleine Leander Casteleyn (6) sprong in het oog van Yves Lampaert. "Ik ben een grote Quickstep fan, maar Yves is mijn favoriet", aldus de kleine man. "Ter aanmoediging heb ikmijn tricolore trui aangetrokken." Maar dat mocht niet baten want uiteindelijk won de Sagan het criterium.





Hoeveel wielerfanaten er exact present tekenden in Roeselare, was bij het ter perse gaan nog niet duidelijk voor de politie. Al tonen ze zich bijzonder positief. "Volgens m'n eerste indruk is er veel meer volk op de been dan vorig jaar (toen tekenden er 13.000 mensen present, weinig vergeleken met de 23.000 in 2016 nvdr.)", aldus commissaris Bart Deknudt. "Bovendien valt het op dat ze vanmiddag al heel vroeg van de partij waren. Je merkt dat de organisatie met Sagan en Lampaert echte publiekstrekkers beet heeft. Zo moesten we Sagan zelfs via de achteruitgang oppikken in z'n hotel."





Klaar voor 2019

Tot slot waren er de voorbije weken heel wat geruchten over de toekomst van het natourcriterium. Maar Björn Leenknegt van de vzw Koerst sust. "Het klopt dat ons contract met zowel de stad Roeselare als met enkele sponsors afloopt", reageert hij. "In september voeren we gesprekken. Maar zowel de honger als de motivatie is nog groot. We hebben volop plannen, ideeën en ambitie. Ons criterium staat op de kalender van 2019 en we zijn er klaar voor. Het is gewoon nog niet geofficialiseerd."