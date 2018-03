Warm applaus voor wie de fiets neemt 22 maart 2018

Wie gisterenochtend per fiets over de Spiraalbrug reed, werd er getrakteerd op warm applaus. Dit door de Fietsersbond Roeselare die deelnam aan de Nationale Applausdag voor Fietsers. "Via dit initiatief wil de Fietsersbond fietsers een hart onder de riem steken", vertelt Patrick Plyson. "Het is een positieve boodschap voor mensen die dagelijks de fiets nemen voor woon-werkverkeer. We willen de fietsers niet alleen aanmoedigen, we willen ook automobilisten tonen dat het anders kan en beleidsmakers tonen dat sensibiliseren werkt."





"We kozen voor deze fietsersbrug als locatie voor de actie omdat het een zeer druk knooppunt is voor fietsers, er een halte van De Lijn en auto's regelmatig hier in file staan." (CDR)