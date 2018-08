Wandelroute toont beste van stad 28 augustus 2018

De gloednieuwe Stadswandelroute is zaterdag officieel ingewandeld. Deze is uitgewerkt door Westtoer en is 8,5 kilometer lang. Tijdens deze stadswandeling ontdek je allerlei bezienswaardigheden en hedendaagse architectuur terwijl je gezellig flaneert langs de vele winkels, musea, galerijen, cafeetjes en restaurants. Al wandelend geniet je van het groen, speel je met de stad en ontdek je de vele hoogtepunten van de Rodenbachstad. De route start aan het vernieuwde wielermuseum Koers op het Polenplein en is aangeduid via klinknagels in de grond. De bijhorende kaart en brochure kost twee euro en is te verkrijgen bij de dienst Toerisme en in de online shop van Westtoer. (CDR)